Decidono i gol di Miranchuk, Scamacca e Koopmeiners

L’Atalanta espugna il ‘Maradona’ battendo 3-0 il Napoli nel match che ha aperto la 30/a giornata di Serie A. Miranchuk sblocca il risultato al 26′ del primo tempo in mischia su tocco sporco di Pasalic, Scamacca raddoppia al 45′, subito prima dell’intervallo, con un diagonale preciso dopo aver rubato palla a Juan Jesus. Nella ripresa nel finale, al 43′, Koopmeiners firma la rete del tris.

La squadra di Gasperini sale così a 50 punti, al sesto posto, e torna in corsa per la qualificazione in Champions League, mentre i campioni d’Italia rimangono fermi a quota 45 punti, a meno nove dal Bologna attualmente quarto.

