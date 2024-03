Il calciatore è stato condannato a 4 anni e mezzo di reclusione in primo grado per violenza sessuale

L’ex giocatore del Barcellona e della nazionale brasiliana, Dani Alves, si è presentato per la prima volta in Tribunale per firmare. L’obbligo di firma settimanale è una delle misure decise dal Tribunale di Barcellona per la libertà provvisoria del calciatore, condannato in primo grado a 4 anni e mezzo di reclusione per violenza sessuale.

