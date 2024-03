L'ex presidente della Federcalcio iberica è stato accusato di aggressione sessuale e di coercizione

La procura del Tribunale nazionale spagnolo ha chiesto di condannare l’ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales a due anni e mezzo di carcere per il bacio non consensuale dato alla calciatrice della nazionale spagnola Jennifer Hermoso dopo la finale della Coppa del Mondo a Sydney (Australia), e per le presunte pressioni a cui l’atleta è stata sottoposta. Ne danno notizia i media spagnoli, sottolineando che Rubiales è stato accusato di aggressione sessuale e di coercizione. La procura ha chiesto anche che l’ex presidente della Rfef risarcisca Hermoso con 100.000 euro e che gli venga vietato di comunicare o avvicinarsi alla giocatrice nel raggio di 200 metri per quattro anni.

El Paìs ha spiegato che per Rubiales è stato chiesto un anno di carcere per il bacio non consensuale e un ulteriore anno e mezzo per le pressioni a cui sarebbe stata sottoposta Hermoso. La stessa pena di un anno e mezzo è stata chiesta anche per Albert Luque, direttore sportivo della federazione, per l’ex allenatore della nazionale femminile Jorge Vilda e per il direttore marketing Rubén Rivera. Anche per gli alti tre imputati oltre a Rubiales è stato chiesto di disporre il divieto di comunicare o di avvicinare la calciatrice. Inoltre, la procura ha chiesto per tutti e quattro l’interdizione speciale dal lavoro nel campo dello sport per tutta la durata della pena.

