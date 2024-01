La calciatrice ha testimoniato nel caso contro l'ex presidente della Federcalcio spagnola, accusato di averla baciata senza il suo consenso

La giocatrice della nazionale spagnola campione del mondo, Jenny Hermoso, è comparsa in tribunale a Madrid per testimoniare sul caso di violenza sessuale contro l’ex presidente della Federcalcio iberica, Luis Rubiales, accusato di averla baciata sulle labbra senza il suo consenso in occasione della premiazione del mondiale appena vinto a Sydney nell’agosto scorso. L’incidente suscitò indignazione nel mondo del calcio e scatenò una delle peggiori crisi nella storia di questo sport in Spagna. “Il processo seguirà il suo corso e grazie per il sostegno che molti di voi mi hanno dato“, ha detto Hermoso ai giornalisti all’uscita dal tribunale. I pubblici ministeri spagnoli hanno accusato Rubiales di violenza sessuale e coercizione, sostenendo che avesse cercato di convincere Hermoso e i suoi parenti a minimizzare pubblicamente il bacio. Il giudice sta anche ascoltando le testimonianze di altre compagne della nazionale, allenatori e funzionari della federazione, prima di decidere se avviare un processo.

