Il difensore dell'Inter ha risposto alle domande del procuratore Giuseppe Chinè sul presunto insulto razzista a Juan Jesus

Il difensore dell’Inter Francesco Acerbi è stato ascoltato per circa un’ora dalla Procura Figc. Il calciatore, collegato in videoconferenza dal centro sportivo nerazzurro di Appiano Gentile, ha risposto alle domande del procuratore Giuseppe Chinè sul presunto insulto razzista a Juan Jesus, difensore brasiliano del Napoli. Il fatto risalirebbe alla partita di domenica 17 marzo, giocata a San Siro e valida per la 29a giornata di Serie A. Subito dopo l’audizione il 36enne si è allenato con i compagni.

