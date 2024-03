La tensione ha iniziato a salire verso la fine della partita, con un fitto lancio di oggetti in campo

Immagini shock dal campionato turco. Un gruppo di tifosi del Trabzonspor è sceso in campo e ha attaccato i giocatori del Fenerbahce dopo la partita di Super Lig di domenica vinta per 3-2 al Papara Park di Trabzon. Come si vede dalle immagini due giocatori del Fenerbahce Bright Osayi-Samuel e Michy Batshuayi hanno entrambi cercato di intervenire mentre i servizi di sicurezza entravano sul campo per sedare la rissa. La tensione ha iniziato a salire all’87’ quando sono stati lanciati oggetti in campo dopo che Batshuayi ha segnato quello che si è rivelato essere il gol vincente per la squadra ospite del Fenerbahce.

