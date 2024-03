Quello di domenica è solo l’ultimo di una serie di altri incidenti controversi avvenuti nel campionato turco durante la stagione 2023-24

Immagini shock dal campionato turco. Un gruppo di tifosi del Trabzonspor è sceso in campo e ha attaccato i giocatori del Fenerbahce dopo la partita di SüperLig di domenica vinta per 3-2 al Papara Park di Trabzon. Come si vede dalle immagini due giocatori del Fenerbahce Bright Osayi-Samuel e Michy Batshuayi hanno entrambi cercato di intervenire mentre i servizi di sicurezza entravano sul campo per sedare la rissa. “Lo sport è soprattutto correttezza”, ha scritto su X il ministro dell’Interno turco Ali Yerlikaya. “Non è mai accettabile che la violenza avvenga sui campi di calcio”, ha aggiunto come si legge sui media turchi. La tensione ha iniziato a salire all’87’ quando sono stati lanciati oggetti in campo dopo che Batshuayi ha segnato quello che si è rivelato essere il gol vincente per la squadra ospite del Fenerbahce. Quello di domenica è solo l’ultimo di una serie di altri incidenti controversi avvenuti nel campionato turco durante la stagione 2023-24.

Il comunicato della Fifa

“La violenza a cui si è assistito dopo la partita della SüperLig turca tra Trabzonspor e Fenerbahçe è assolutamente inaccettabile: dentro o fuori dal campo, non trova posto nel nostro sport o nella nostra società”. Così il presidente della Fifa in un comunicato sui suoi profili social commenta gli incidenti al termine della partita tra Trabzonspor e Fenerbahçe nel campionato turco. “L’ho detto prima e lo dirò ancora: senza eccezioni, nel calcio, tutti i giocatori devono essere sicuri e protetti per un gioco che porta tanta gioia a così tante persone in tutto il mondo”, aggiunge. “Chiedo alle autorità competenti di garantire che ciò sia rispettato a tutti i livelli e che gli autori degli eventi scioccanti di Trabzon siano ritenuti responsabili delle loro azioni”, conclude Infantino.

