Per la squadra di Pioli sono andanti in gol Hernandez, Pulisic e Chukwueze

Il Milan si impone per 3-1 sul Verona, in una gara valida per la 29/a giornata di Serie A. I gol di Theo Hernandez al 44′, Pulisic al 50′, Noslin al 64′, Chukwueze (M) al 79′. Con questa vittoria il Milan consolida il suo secondo posto in campionato portandosi a +3 sulla Juventus.

