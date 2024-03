Il tecnico in seconda prende in mano le redini dei Biancocelesti

La Lazio ha ufficializzato il divorzio da Maurizio Sarri e la decisione di affidare la panchina a Giovanni Martusciello, tecnico in seconda dei Biancocelesti. “La S.S. Lazio rende noto che Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore responsabile della prima squadra -si legge nella nota-. La società ringrazia il tecnico per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune umane e professionali. Contestualmente, il club comunica di aver deciso di affidare la guida tecnica a Giovanni Martusciello”.

