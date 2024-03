I supporter della squadra inglese in un bar con vista sul Pantheon

Sale l’attesa dei tifosi della Roma in vista della sfida contro il Brighton, valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Centinaia di tifosi inglesi hanno allegramente invaso la Capitale, godendosi le ore che precedono il match tra ristoranti e bar. Questo simpatico gruppo di supporter è stato ripreso in un locale romano con vista sul Pantheon. Canti e brindisi benaugurali, sperando in una buona partita della squadra allenata da De Zerbi. La partita è in programma alle 18.45 all’Olimpico.

Nella serata di mercoledì due tifosi inglesi erano stati rapinati e accoltellati poco dopo la mezzanotte da un gruppo di sette persone in via Cavour a Roma. I malviventi sono riusciti a portare via i marsupi che contenevano gli effetti personali delle vittime di 27 e 28 anni. Per sfuggire alla furia degli aggressori, che li hanno feriti con un coltello alle gambe, si sono rifugiati in un ristorante in via di Monte Polacco, dove il titolare ha chiamato la polizia.

