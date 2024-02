Dopo le indiscrezioni dei media tedeschi è arrivato l'annuncio del club bavarese sull'esonero dell'allenatore

Dopo le indiscrezioni dei media tedeschi ora è ufficiale: Thomas Tuchel lascerà il Bayern Monaco a fine stagione. Lo ha annunciato il club bavarese in un comunicato. “L’Fc Bayern Monaco e l’allenatore Thomas Tuchel hanno deciso congiuntamente di porre fine alla collaborazione, che originariamente doveva scadere il 30 giugno 2025, il 30 giugno 2024. Questo è il risultato di una conversazione amichevole tra il ceo Jan-Christian Dreesen e Thomas Tuchel”, si legge nella nota.

“In una conversazione aperta e positiva siamo giunti alla decisione di terminare di comune accordo la nostra collaborazione in estate. Il nostro obiettivo è realizzare un riallineamento sportivo con un nuovo allenatore per la stagione 2024/25. Fino ad allora, ogni individuo del club è espressamente sfidato a ottenere il massimo possibile in Champions League e Bundesliga. Inoltre ritengo esplicitamente responsabile la squadra. Soprattutto in Champions League, siamo convinti che, dopo la sconfitta per 0-1 all’andata in casa della Lazio, nel ritorno, nella nostra Allianz Arena gremita, arriveremo ai quarti di finale con i nostri tifosi al seguito”, ha affermato il ceo del Bayern, Jan-Christian Dreesen. “Abbiamo concordato che termineremo la nostra collaborazione dopo questa stagione. Fino ad allora, io e il mio team di allenatori continueremo ovviamente a fare tutto il possibile per garantire il massimo successo”, ha commentato Tuchel.

