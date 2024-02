Lo riportano i media spagnoli. Per l'attaccante francese pronto un contratto quinquennale dal prossimo 1 luglio

Kylian Mbappé avrebbe già firmato il contratto che lo legherà al Real Madrid per 5 anni dal prossimo 1 luglio. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Marca’, l’attaccante francese del Psg ha concluso l’accordo con i Blancos due settimane fa. Il Real Madrid avrebbe lavorato con molta attenzione per evitare ogni irregolarità che potesse dare al club parigino motivi per un reclamo all’Uefa e alla Fifa. Nei primi giorni di gennaio, una volta scaduti i sei mesi di contratto, il Real Madrid avrebbe, stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo, contattato l’entourage di Mbappé per sapere se il piano concordato nel maggio dello scorso anno fosse ancora in vigore e non ci fossero cambiamenti.

