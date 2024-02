Il talento classe 2003 è stato prelevato dall'Empoli a titolo definito per 10 milioni di euro più cinque di bonus

Tommaso Baldanzi è un nuovo calciatore della Roma. L’attaccante classe 2003 è stato prelevato dall’Empoli a titolo definito. Al club toscano vanno 10 milioni di euro più cinque di bonus, a cui si aggiunge il 20% sulla futura rivendita.

“Soddisfazione per il ragazzo che approda in un grande club, riconoscimento ulteriore del valore del nostro lavoro. Mi dispiace che non giochi più con noi, il distacco è doloroso. Ha ancora tanti margini di miglioramento. Non so se farà la stessa carriera di Dybala ma ha enormi capacità“, ha detto il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, intervenuto a Radio Radio. “Mi sembra che Baldanzi e Dybala non possano giocare insieme per ora, ma questa è una cosa da allenatori. Io vedo Immobile che quando giocava con un altro attaccante aveva un rendimento migliore, ora invece vedo sempre le punte centrali in Italia in mezzo a due difensori, che fanno più fatica”, ha aggiunto.

