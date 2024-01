La bara sulle spalle di Cannavaro, Buffon, Zola e Perrotta

Un lungo applauso e cori per Gigi Riva all’uscita del feretro dalla Basilica di Nostra Signora di Bonaria, a Cagliari, al termine dei funerali del campione di calcio morto lunedì 22 gennaio a 79 anni. La bara è stata portata a spalla dagli ex nazionali Fabio Cannavaro, Simone Perrotta, Gigi Buffon e Gianfranco Zola sulle note di “Quando Gigi Riva tornerà, torneremo tutti in serie A” del cantautore nuorese Piero Marras.

