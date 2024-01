Il mister rossonero: "Non guardarsi indietro e fare più punti possibile"

Conferenza stampa dell’allenatore del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia del match di campionato che vedrà i rossoneri impegnati in casa dell’Udinese sabato alle 20:45. “Non dobbiamo avere timori, ma sempre la volontà e la necessaria lucidità di essere sempre performanti al massimo. Sappiamo che il campionato è difficile e che la partita di domani è difficile. Vogliamo far meglio del girone d’andata, non sarà facile, ogni partita per noi è un’opportunità. Inutile guardarci indietro“, ha dichiarato il tecnico rossonero sul match di domani. “C’è un Milan che deve fare più punti possibili e vincerne più possibile. Non ci sono partite di provincia o di cartello, ma quelle che valgono tre punti. Sarebbe molto importante tornare a casa con il bottino pieno“, ha spiegato.

“Adli è come un nuovo acquisto”

Il mister emiliano ha anche parlato di Yacine Adli, tra i giocatori migliori dell’ultimo periodo del Milan e autore di uno dei gol rossoneri nel 3-1 inflitto alla Roma. “I sei mesi di Adli? La sua testa non è cambiata, è sempre stato molto disponibile, molto attento e partecipativo, anche nella passata stagione nonostante abbia giocato poco. È sempre stato molto professionale e molto convinto delle proprie qualità“, ha affermato. “È cambiata qualche posizione sul campo, gli ho detto che ci poteva essere posto per lui se cambiamo posizione. Lui ha dato grande disponibilità, ha lavorato tanto”, ha spiegato. “Non è ancora finito il suo tempo di adattamento al ruolo, ma le sue ultime prestazioni sono di alto livello. Sono molto contento. Non c’è più dubbio sulla sua posizione, sicuramente è un nuovo acquisto per la squadra“, ha aggiunto.

“Sul mercato cercheremo un difensore completo”

Infine, anche qualche battuta sugli obiettivi del Milan per il mercato di gennaio. “Se siamo sempre in cerca di un difensore? Sì, non cambiano le scelte che vorremmo fare in questo mercato. La società ci sta lavorando, ci sono ancora due settimane”, ha detto. “Dev’essere un difensore completo, in grado di difendere, impostare, partecipare alla manovra offensiva, forte, solido”, ha spiegato. Mentre, sulle condizioni degli assenti Tomori, Thiaw e Kalulu, Pioli ha dichiarato: “Faremo il punto su tutti a fine mese. Tra 10 giorni abbiamo un appuntamento con lo staff sanitario per capire quando rientreranno, anche perché dovremo stilare la lista Uefa”.

