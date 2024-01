Le reti di Thuram, Chalanoglu e Frattesi. Lunedì sera l'ultimo atto contro il Napoli

L’Inter supera la Lazio e si regala la finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli che si giocherà lunedì sera. All”Al-Awwal Park Stadium‘ di Riad finisce 3-0 per la squadra di Simone Inzaghi. In rete Thuram al 17′, Calhanoglu al 50′ su rigore e Frattesi all’87. Partita mai in discussione con i nerazzurri che hanno anche colpito due traverse con Barella e Lautaro Martinez. Lazio mai pericolosa.

