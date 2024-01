Fatale per Mourinho la sconfitta di domenica sera a San Siro contro il Milan

È terminata dopo quasi 3 anni l’avventura di José Mourinho sulla panchina della Roma. Al suo posto Daniele De Rossi. Fatale per il tecnico portoghese la sconfitta di domenica sera a San Siro contro il Milan, ma anche l’eliminazione pochi giorni prima dalla Coppa Italia nel derby perso con la Lazio.

“Necessario un cambiamento immediato”, si legge nel comunicato del club giallorosso. Allo Special One i ringraziamenti dei proprietari americani, Dan e Ryan Friedkin. L’ex capitano ha firmato un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di raggiungimento di determinati obiettivi e sarà già in panchina sabato contro il Verona.

