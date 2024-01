L'ex presidente romanista parla del 'suo' capitano: "Gli avrei fatto un contratto da dirigente a vita"

Rosella Sensi, ex presidente della Roma e figlia dello storico patron giallorosso Franco Sensi, racconta il suo forte legame con l’ex capitano Francesco Totti in un’intervista nel programma ‘La volta buona’ su Rai1. Il giorno dell’addio al calcio del ‘Pupone’, ricorda, “ho pianto tanto, Francesco è la Roma, non solo per i romanisti. È un simbolo del calcio italiano. Ha dato un sogno e può dare un sogno a tante persone e tanti bambini che scendono in campo durante la settimana. Ed è un simbolo anche fuori del campo. Con lui avevo fatto un contratto a vita mantenendo un ruolo da dirigente a vita, a sua scelta, perché se lo meritava e aiutava la Roma. Non per fare un regalo a Francesco, e lui avrebbe fatto un regalo alla Roma“. Sensi ha anche commentato il divorzio tra Totti e la showgirl Ilary Blasi, dicendosi molto dispiaciuta: “Non mi aspettavo questa notizia. Era una famiglia bellissima, con i loro caratteri si compensavano. Mi è dispiaciuto tanto, anche per i ragazzi. Era una bella coppia”, ha affermato, aggiungendo che non sarà presente mercoledì all’Olimpico per il derby di Coppa Italia contro la Lazio. “Sono tornata allo stadio ma non per il derby, lo soffro talmente tanto che me lo deve raccontare mio marito“, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata