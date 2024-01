Nell'operazione Djed Spence potrebbe trasferirsi al Genoa in prestito come contropartita

Radu Dragusin è a un passo dal Tottenham. Lo scrive la Bbc, secondo cui gli Spurs avrebbero superato la concorrenza per l’acquisto del difensore del Genoa. L’accordo sarebbe vicino per una cifra di 25 milioni più 5 di bonus. Nell’operazione potrebbe rientrare anche Djed Spence, appena tornato al Tottenham dopo una breve e infruttuosa esperienza in prestito al Leeds: il giocatore sarebbe inserito nella trattativa e potrebbe trasferirsi in rossoblù sempre con la formula del prestito fino alla fine della stagione. Sul 21enne romeno c’è anche il Bayern Monaco, ma il giocatore preferirebbe giocare in Premier League.

