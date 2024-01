L'allenatore rossonero alla vigilia del match contro l'Empoli

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, commenta il probabile addio ai rossoneri di Rade Krunic alla vigilia del match di campionato contro l’Empoli. Il centrocampista bosniaco è sempre più vicino ai turchi del Fenerbahce. “La realtà in questo momento è che per lui e per noi è meglio che stia cercando un’altra squadra“, ha affermato il tecnico rossonero. “Ma non è vero che si è fatto fuori da solo – ha precisato – Sono io che ho fatto delle scelte perché vedo che il suo rendimento non era quello di prima“.

“Ci aspetta settimana importante, Okafor torna con la Roma”

Guardando invece alle questioni di campo, Pioli ha detto che per il Milan la prossima sarà “una settimana importante”: “Vogliamo fare bene in campionato, abbiamo la possibilità di fare tanti punti. Quello che conta è fare bene domani, cercare di costruire di più, finalizzare di più, difendere bene e vincere la partita”. E ha aggiunto: “Okafor sarà disponibile per la partita con la Roma, con lui abbiamo delle buone risorse e delle caratteristiche diverse e credo che siamo abbastanza completi. Sul mercato i dirigenti sono all’opera, se ci saranno delle opportunità per migliorare e fare qualcosa credo che si faranno trovare pronti”.

