‘Welcome Buchanan!’. Con queste parole l’Inter annuncia Tajon Buchanan. L’ufficialità arriva con una nota pubblicata sul sito del club nerazzurro. L’esterno canadese classe 1999 è il primo colpo del mercato invernale della squadra milanese. Buchanan si trasferisce in Italia a titolo definitivo dal Club Brugge. Per Simone Inzaghi si tratta di un rinforzo importante per la fascia destra visto l’infortunio di Juan Cuadrado.

Buchanan si presenta all’Inter: “Entusiasta per questa avventura”

“Penso che in questo momento della mia carriera questa sia la decisione più corretta e adatta a me. Seguo l’Inter da molto tempo: è una squadra nella quale mi vedo, sono davvero entusiasta di quello che mi aspetta”. Queste le prime parole del nuovo acquisto dell’Inter, Tajon Buchanan, in un’intervista a Inter Tv. “Sono davvero orgoglioso di essere il primo canadese a giocare nel campionato italiano – ha aggiunto l’esterno -: è un grande traguardo che mi rende molto fiero. So cosa mi aspetta, per questo devo imparare dallo staff e dai compagni per essere pronto”.

