Il canadese è arrivato all'aeroporto di Linate

Tajon Buchanan, nuovo acquisto dell’Inter è arrivato a Milano. Un veloce saluto ai tifosi e alla stampa in attesa fuori dall’area voli privati dello scalo di Linate e poi, per l’esterno canadese, è cominciata la prima giornata milanese con le visite mediche e la tappa al Coni per l’idoneità. Nel pomeriggio Buchanan firmerà il contratto da circa 1,5 milioni di euro che lo legherà ai nerazzurrri fino a giugno 2028.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata