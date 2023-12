L’Atletico Madrid ha superato per 2-0 la Lazio al ‘Metropolitano’ di Madrid. nella gara valida per la sesta e ultima giornata del Gruppo E della Champions League 2023-2024. Rete di Griezmann al 6′ e di Lino al 51′. Gol annullato ad Hermoso al 38′ per fuorigioco. I biancocelesti accedono agli ottavi chiudendo il girone al secondo posto dietro l’Atletico Madrid.

