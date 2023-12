Rete di Joelinton al 33', pareggio di Pulisic al 59' e rete decisiva di Chukwueze all'84'

Il Milan supera in rimonta per 2-1 il Newcastle al ‘St James’ Park’ nella gara valida per la sesta e ultima giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024 e conquista il terzo posto nel girone, che gli consente di accedere in Europa League. Rete di Joelinton al 33′, pareggio di Pulisic al 59′ e rete decisiva di Chukwueze all’84’. Il pareggio del Psg a Dortmund per 1-1 consente ai parigini di accedere alla seconda fase come seconda nel girone vinto dai tedeschi.

