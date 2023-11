L'agente fotografico annuncia nuove rivelazioni

“Ieri ho acquisito un audio lampante che pubblicherò entro una decina di giorni con nuove prove della colpevolezza di alcuni giocatori già coinvolti nel caso scommesse e di altri 4 giocatori, diversi da quelli già fatti”. Lo ha detto Fabrizio Corona rispondendo a una domanda sul ‘caso scommesse’ a margine del processo milanese in cui oggi è stato condannato a 7 mesi per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale per essersi opposto al trasferimento in carcere nel marzo 2021 quando un’ambulanza e la polizia arrivarono a prenderlo sotto casa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata