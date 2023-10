Nei giorni scorsi era stato querelato dai calciatori El Shaarawy e Casale

Fabrizio Corona è stato iscritto dalla Procura di Milano sul registro degli indagati per diffamazione a mezzo stampa in relazione alle querele sporte nei giorni scorsi dai calciatori Stephan El Shaarawy e Nicolò Casale, per il ‘caso scommesse’. Il fascicolo è in mano direttamente al procuratore capo Milano, Marcello Viola, e al procuratore aggiunto Letizia Mannella ma, stando a quanto si apprende, non è escluso che venga assegnato a un terzo pm in affiancamento. Al momento è indagato solo l’ex re dei paparazzi per le ‘rivelazioni’ fatte la settimana scorsa a Striscia la notizia e sulla testate Dillingernews.it, facendo i nomi del difensore della Lazio e dell’attaccante della Roma oltre a quello del 25enne della Juventus, Federico Gatti. In Procura a Milano non risultano al momento denunce presentate dai legali del centrocampista dell’Inter Nicolò Barella, coinvolto nella vicenda da un articolo de La Verità. Nelle querele i legali degli sportivi chiedono di esplorare anche l’ipotesi di reato di calunnia e rivelazione di segreto in relazione ai verbali resi da Corona alla squadra mobile di Torino che indaga sulla vicenda scommesse

