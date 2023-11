La squadra di Simone Inzaghi ha addirittura sfiorato la vittoria dopo aver chiuso il primo tempo sotto di 3 reti

Pirotecnico 3-3 al ‘da Luz’ tra Benfica e Inter nella gara valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. I portoghesi si portano sul 3-0 nel primo tempi trascinati dalla tripletta di Joao Mario, a segno al 5′, 13′ e 34′, ma nella ripresa i nerazzurri reagiscono e raggiungono il pareggio grazie ai gol di Arnautovic, Frattesi e Sanchez su rigore. La squadra di Inzaghi sale così a 11 punti, sempre in vetta in coabitazione con la Real Sociedad, mentre il Benfica ottiene il suo primo punto ma ormai è a un passo dall’esclusione anche dall’Europa League.

