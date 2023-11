Il tecnico dei rossoneri in conferenza stampa lancia il giovane attaccante della primavera: "Il talento non ha età"

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro la Fiorentina. Tanti i temi toccati dal tecnico dei rossoneri alle prese con squalifiche, infortuni e con la convocazione del giovane Francesco Camarda che ha scatenato la curiosità di tifosi e addetti ai lavori. “Il talento non ha età, dobbiamo essere bravi ad accompagnarlo, è un ragazzo giovane, ma maturo. E’ pronto a darci una mano”, ha detto Pioli parlando del talento della primavera.

Inevitabile la domanda sulla corsa Scudetto. “Mancano 26 partite alla fine del campionato – ha aggiunto Pioli -, sono quasi 80 punti a disposizione. Non deve essere questo il nostro pensiero, sono 4 partite che non vinciamo in campionato dobbiamo pensare solo a quello”.

I calendari non aiutano a prevenire gli infortuni

Tra i problemi principali con cui deve convivere Pioli c’è sicuramente quello degli infortuni: sono otto i milanisti ai box. “Chiamare il ct della Svizzera per l’infortunio di Okafor? Mai chiamato i ct, il problema sono i calendari. Bisogna far qualcosa affinché il calendario venga più diluito. Un calendario compresso fa male alla salute dei giocatori e allo spettacolo”, ha detto Pioli.

“Gli infortuni non stanno capitando solo a noi – ha aggiunto il tecnico rossonero-, le nazionali non ci stanno danno una mano. L’unico cruccio che ho è che non siamo riusciti ad abbassare il numero di infortunati ma siamo rimasti in media con quelli degli altri anni del Milan. Noi cerchiamo di migliorare per diminuirli: domani recuperiamo Loftus-Cheek, Pulisic e Calabria. Bennacer? Il recupero sta procedendo bene”.

Ibra? Se dovesse tornare grande risorsa

L’allenatore del Milan ha poi parlato di Ibrahimovic, da giorni al centro dei rumors per un suo possibile ritorno in rossonero con un ruolo da dirigente. “Non l’ho sentito, so che sta parlando con la proprietà in prima persona, se dovesse tornare al Milan sarà una risorsa”, ha dichiarato Pioli che non vuole distrazioni. “Devo assolutamente restare concentrato su quello che stiamo facendo. Abbiamo sempre lavorato non per cercare un colpevole, ma per trovare delle soluzioni”, ha aggiunto il tecnico che poi sulla possibilità di un suo esonero in caso di sconfitta ha affermato: “Il mio futuro è incerto come quello di tutti gli allenatori. So benissimo cosa può succedere, vado avanti con le mie idee e cerchiamo di fare il meglio. La squadra non ha perso lo spirito”. Infine un passaggio su Jovic che “ha tutte le situazioni ben chiare per dare il proprio contributo”.

