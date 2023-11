Il calciatore è rimasto leggermente ferito per lo scoppio degli airbag. La patente gli è stata ritirata

Mario Balotelli, attualmente attaccante della squadra turca dell’Adana, è rimasto coinvolto in un incidente ieri sera in via Orzinuovi a Brescia. A quanto riporta il Giornale di Brescia, il calciatore è uscito di strada con la sua auto, che ha riportato gravi danni, ed è rimasto leggermente ferito per lo scoppio degli airbag. Il calciatore si è però rifiutato di essere sottoposto all’alcoltest. La patente gli è stata ritirata.

