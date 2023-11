Non dovrebbe essere in dubbio per il big match contro l'Inter all'uscita dalla sosta

Il centrocampista americano della Juventus, Weston McKennie ha lasciato il ritiro della sua nazionale per recuperare da una tendinopatia aggravata del ginocchio sinistro e farà immediato ritorno a Torino. Lo ha reso noto la stessa Federazione americana. Nessun sostituto verrà aggiunto al roster degli Stati Uniti in vista del match contro Trinidad e Tobago del ritorno dei quarti di finale della Concacaf Nations League. McKennie ha sentito dolore dopo la partita di andata vinta dagli Stati Uniti per 3-0 ad Austin, in Texas, in cui ha giocato tutti i 90 minuti. Secondo quanto si apprende, McKennie rientrerà a Torino domani solo a scopo precauzionale e non è in dubbio per la gara contro l’Inter.

