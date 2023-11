Il centrocampista ha lasciato il ritiro della Nazionale

Manuel Locatelli ha riportato una lieve frattura leggermente scomposta della decima costa, come evidenziato dagli esami svolti in Nazionale. L’infortunio, rimediato in un contrasto di gioco sabato sera nel match con il Cagliari, hanno costretto il centrocampista a lasciare il ritiro azzurro. Locatelli farà terapie per alcuni giorni alla Continassa, da valutare i tempi di recupero. In casa Juve si ferma anche il 18enne Dean Huijsen, alle prese col mal di schiena.

