L’Italia supera per 5-2 la Macedonia del Nord nella penultima gara del Gruppo C delle qualificazioni agli Europei 2024, giocata all’Olimpico di Roma. Gol del vantaggio al 17′ di Darmian e raddoppio di Chiesa al 41′ dopo che un minuto prima Jorginho aveva sbagliato un calcio di rigore. Nei minuti di recupero altra rete di Chiesa. Nella ripresa rete di Atanasov al 52′ e al 74′. Azzurri ancora a segno con Raspadori all’81’ ed El Shaarawy al 93′. Lunedì contro l’Ucraina, sul campo neutro di Leverkusen, in Germania, basterà un pareggio per strappare il pass.

