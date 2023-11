Si tratterebbe di una attività amministrativa e non di un'operazione di polizia giudiziaria

È in corso un sopralluogo della Guardia di Finanza nella sede dell’Alessandria Calcio, a Moccagatta. Si tratta – secondo quanto apprende LaPresse – di una attività amministrativa e non di una operazione di polizia giudiziaria. I finanzieri stanno controllando diverse documentazioni per verificare se vi siano delle irregolarità.

