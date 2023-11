Il presepe napoletano ‘saluta’ Rudi Garcia e ne anticipa l’esonero dalla panchina del Napoli, che in queste ore appare sempre più vicino. È comparsa in via San Gregorio Armeno, strada dei presepi nel cuore del centro antico di Napoli, la statuina che raffigura l’allenatore francese, alla guida degli azzurri dalla scorsa estate, con tanto di valigia in mano pronto a lasciare la città.

La creazione del maestro Genny Di Virgilio

La creazione è di Genny Di Virgilio, titolare dell’omonima bottega di via San Gregorio Armeno. “Dopo quello che è successo ieri e quello che è successo negli ultimi tempi sul campo, penso che sia arrivato il momento”, spiega Di Virgilio. Il riferimento è alla sconfitta di domenica del Napoli contro l’Empoli in casa allo stadio Diego Armando Maradona.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata