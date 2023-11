L’Empoli supera il Napoli al ‘Maradona’ per 1-0 nella gara valida per la 12ma giornata di serie A. Decide la rete al 90′ di Kovalenko. Per il Napoli, chiamato alla vittoria per salire in terza posizione in classifica e scavalcare il Milan, un brusco ko che mette a rischio la panchina di Garcia. L’Empoli si rilancia dopo due sconfitte consecutive e e si porta a 10 punti in classifica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata