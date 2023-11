I fan tedeschi sono stati scortati fino allo stadio Maradona

Il centro di Napoli è blindato da Polizia e Carabinieri in tenuta anti-sommossa dopo gli scontri avvenuti martedì notte tra gli ultras dell’Union Berlino, giunti in città per assistere al match di Champions League con la squadra partenopea e le forze dell’ordine. I tifosi ospiti sono stati radunati alla Stazione Marittima e scortati fino allo stadio Maradona.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata