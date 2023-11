Il numero uno di RedBird e l'ex attaccante si sono visti in un albergo di Milano

Incontro in un hotel di Milano tra l’ex attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic e il numero uno di RedBird, Gerry Cardinale. Al centro del colloquio, il possibile ritorno dello svedese in casa rossonera dopo il suo addio al calcio la scorsa estate, stavolta con un ruolo fuori dal campo che i due hanno discusso in questo meeting. Nessuna dichiarazione né da un lato né dall’altro. Il faccia a faccia è avvenuto alla vigilia di Milan-Psg, match fondamentale per le speranze europee dei rossoneri.

