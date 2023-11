Il tecnico rossonero: "Concentrato sul presente, devo rispondere dei risultati"

“Voglio vedere il Milan che conosco, che sa mettere in campo le proprie idee e qualità e lo fa con convinzione, fiducia e coraggio. Dobbiamo essere quello che siamo e che siamo stati, quello per cui siamo costruiti. Sappiamo che l’ostacolo è grandissimo, il Psg è una di quelle squadre che può vincere la Champions League, adesso è squadra in tutto e per tutto, ma noi abbiamo le nostre carte da giocarci”. Lo ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League con il Paris Saint-Germain. “E’ sicuramente il primo bivio della stagione per quanto riguarda la Champions – ha ammesso – Veniamo da due settimane particolarmente difficili però il campionato è ancora molto lungo, mentre per la Champions è un bivio, lo sappiamo e vogliamo mettere in campo una prestazione all’altezza”.

“La passione che ho nel mio lavoro mi porta a essere molto concentrato sul presente, a fare il massimo giorno per giorno. Io sono concentrato oggi nel preparare al meglio la partita. Il club mi sta mettendo nelle condizioni migliori possibili per lavorare bene: ho una squadra forte, devo rispondere dei risultati e delle prestazioni e queste devono essere migliorate”, ha aggiunto inoltre Pioli.

