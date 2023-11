Il centrocampista tedesco autore di assist e gol, Il vantaggio iniziale di Cuni. Per i toscani accorcia Caputo

Il Frosinone ha battuto l’Empoli per 2-1 nel primo posticipo dell’11esima giornata di serie A. I gol tutti nella ripresa, dopo che il primo tempo si era chiuso sullo 0-0. Per i padroni di casa vantaggio di Cuni al 58′ (proprio allo stesso Cuni il Var aveva negato la gioia del gol al 20′ per un fuorigioco), poi raddoppio di Ibrahimovic al 74′. Per i toscani accorcia le distanze Caputo al 86′.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata