Prima vittoria in campionato per la squadra di Ranieri dopo un finale incredibile

Due gol in pieno recupero di Pavoletti regalano al Cagliari una pesante prima vittoria in campionato ai danni del Frosinone: 4-3 il risultato finale di una incredibile partita valida per la 10a giornata di Serie A. Tre punti pesantissimi per la squadra di Claudio Ranieri, non tanto per la classifica quanto soprattutto dal punto di vista psicologico. Protagonista assoluto nel primo tempo è l’attaccante del Frosinone Matias Soulè, autore di una splendida doppietta a cavallo tra il 23′ e il 37′. Due azioni personali micidiali in area cagliaritana, con altrettante conclusioni chirurgiche che non lasciano scampo a Scuffet. Nella ripresa è poi Brescianini al 49′ a segnare il terzo gol del Frosinone con un velenoso sinistro in diagonale. Il Cagliari però tira fuori l’orgoglio e nel finale mette a segno una rimonta che ha dell’incredibile. Al 72′ Oristanio apre le danze, seguito quattro minuti dopo da Luvumbo. Poi nei minuti di recupero si scatena Pavoletti: il bomber del Cagliari firma al 94′ il gol del pareggio con un preciso colpo di testa su cross di Viola, poi al 96′ si ripete con una deviazione vincente sotto misura su sponda di testa di Dossena. Rete convalidata dopo un check del Var. Come se non bastasse, all’ultimo respiro lo stesso Pavoletti respinge sulla linea un ultimo disperato tentativo del Frosinone con Cheddira.

