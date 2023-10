Facile vittoria per i nerazzurri trascinati dall'attaccante della Nazionale. A segno anche Koopmeiners

Un super Scamacca per una super Atalanta. C’è la firma dell’attaccante della Nazionale sul 3-0 con cui la squadra di Gasperini supera l’Empoli nel primo posticipo della decima giornata di Serie A. Due gol, un palo, una traversa e un altro gol annullato per il 90 nerazzurro in poco più di un’ora di gioco e 3 punti in classifica che consentono a Djimsiti e compagni di toccare quota 19 punti e superare il Napoli bloccato ieri sul 2-2 dal Milan. Ma non solo. La prestazione è un chiaro segnale di una squadra che fa capire a tutti di esserci per la zona Champions. Partita senza storia quella del ‘Castellani’ con gli uomini di Andreazzoli mai in partita che non riescono a dare continuità al successo del derby toscano arrivato settimana scorsa contro la Fiorentina.

Vantaggio nerazzurro dopo 5 minuti

Partenza forte dell’Empoli che si mostra subito molto aggressivo, ma è un’illusione che prelude al dominio Atalanta. I bergamaschi stappano il match con una perla di Scamacca: al 5′ l’attaccante della Nazionale si inserisce su una palla in profondità di Lookman e inventa un colpo di tacco che sorprende Berisha. Il numero 90 nerazzurro è in serata di grazia. Sfiora il raddoppio al 17′ con un tiro che colpisce il palo e, due minuti dopo realizza la rete del 2-0 con un colpo di testa. Gol annullato, però, per una posizione di fuorigioco di Koopmeiners a inizio azione. Tra il 22′ e il 23′ l’Atalanta ha altre due occasioni. La prima col solito Scamacca che impegna Berisha con un colpo di testa, un minuto dopo è Ruggeri a costringere a un intervento complicato il portiere empolese. Il domino nerazzurro si traduce nel 2-0 che arriva al 29′ con Koopmeiners che finalizza un’azione palla a terra e buca Berisha con un tiro potente. La squadra di Andreazzoli non tira mai in porta con Caputo lasciato troppo solo davanti.

Secondo tempo di controllo

Il secondo tempo si apre di nuovo nel segno di Scamacca che realizza la sua doppietta: al 51′ il bomber nerazzurro scarica un destro potente su cui Berisha non può nulla. Sterile la reazione dei padroni di casa con un tiro di Cambiaghi che impegna Musso al 59′. Al 62′ ancora Scamacca protagonista con un gran tiro che finisce sulla traversa. L’ultimo lampo prima della sostituzione con De Ketelaere. Col passare dei minuti l’Atalanta gestisce senza troppi patemi, l’Empoli si rende pericoloso con un’azione costruita dai neo entrati Maldini e Fazzini. Troppo poco per un’Atalanta che alla prossima ospiterà la capolista Inter in quella che si preannuncia una gara spettacolare. L’Empoli invece andrà a far visita al Frosinone ancora ferito dalla rimonta subita ieri a Cagliari.

