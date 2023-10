I campioni d'Italia rimontano con le reti di Politano e Raspadori

Pareggio spettacolare al ‘Maradona’ tra Napoli e Milan (2-2) nella gara valida per la decima giornata di Serie A. La doppietta di Giroud al 22′ e 31′ del primo tempo illude i rossoneri, che nella ripresa subiscono il ritorno dei campioni d’Italia, che accorciano le distanze con l’eurogol di Politano al 5′ e trovano il pareggio al 18′ su punizione con Raspadori. Nel finale espulso Natan, al 44′, per doppia ammonizione. La squadra di Pioli sale così a 22 punti in classifica, a meno tre dall’Inter capolista, mentre i campani salgono a 18, momentaneamente al quarto posto in solitaria.

