Il Verona resta in A, lo Spezia sprofonda in B dopo tre anni e lascia il posto al Cagliari di Claudio Ranieri che gela il ‘San Nicola‘ e piega il Bari con un gol nei minuti di recupero riaffacciandosi nella massima serie dopo una stagione. Sono questi i verdetti degli spareggi salvezza e promozione con cui si è composto in via definitiva l’organico della massima serie.

Il Verona vince 3-1 contro lo Spezia

La formazione scaligera all’appuntamento decisivo si è fatta trovare pronta sfruttando anche le molte assenze dei liguri che, sotto di due reti nel primo tempo, nella ripresa hanno avuto diverse occasioni per provare a tornare in partita fallendo però un calcio di rigore con Nzola e colpendo nel finale una traversa. Il Verona va in vantaggio dopo appena 5′ grazie ad una autorete di Ampadu che su un diagonale teso ma non forte di Faraoni interviene in maniera scomposta sul pallone spedendolo nella propria porta. I liguri reagiscono e dopo aver rischiato il doppio svantaggio (colpo di testa ravvicinato di Faraoni con Dragowski costretto ad una parata in tuffo) raggiungono il pareggio proprio con Ampadu che si fa dunque perdonare l’errore precedente. Sugli sviluppi di una punizione conclusione potente del difensore naturalizzato gallese dal limite, doppia deviazione della retroguardia scaligera e pallone che si infila sotto l’incrocio dove Montipò non può arrivare. Il match torna in equilibrio ma per una manciata di minuti . L’Hellas torna a spingere e con Ngonge fa due volte centro: dopo un’azioen convulsa il belga al 26′ concretizza dal limite dell’area un triangolo rapido con Djuric concludendo con un diagonale preciso sul quale non rieesce ad arrivare Dragowski. Il trequartista 23enne, arrivato a gennaio, fa il bis poco dopo rendendosi protagonista di un’azione personale: nell’uno contro unmo con Ampadu rientra sul sinistro e batte il portiere beffato da una leggera nma decisiva deviazioen di Ampadu, ancora uan volta sfortunato. Il match per l’Hellas si mette in totale discesa, Lo Spezia che ha dovuto rinunciare per infortunio a Moutinho, Maldini, Caldara, Holm e Bastoni, non riesce a costruire gioco ma ottiene al 67′ in calcio di rigore per fallo di mano di Faraoni (espulso). Nzola dal dischetto si fa respingere il pallone da Montipò, vero protagonista della serata con altri due interventi decisivi. Non basta l’inserimento di Verdi e la traversa di Ampadu nel finale certifica la serata no dei liguri che tornano così nella cadetteria.

Miracolo di Ranieri: Cagliari in A grazie a Pavoletti

Si decide invece all’ultimo minuto il ritorno dei playoff promozione tra Bari e Cagliari. Ai pugliesi era sufficiente anche un pareggio per tornare in A dopo 12 anni in virtù del pareggio 1-1 dell’andata e della migliore posizione in classifica al termine del campionato. Ma per i 58 mila del ‘San Nicola‘ è arrivata la beffa nel finale con Pavoletti. Inserito dal tecnico Ranieri all’89’, trova la rete promozione dell’1-0 al 94′ anticipando Zuzek nell’area piccola e depositando di sinistro in rete un cross di Zappa. Pochi minuti prima il Bari aveva preso un palo con Folorunsho all’83’. ‘San Nicola’ ammutolito e sardi in festa con Ranieri in lacrime che va sotto la curva a ringraziare la tifoseria. Per l’eroe di Leicester un altro dei suoi miracoli.

