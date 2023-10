Il tecnico dei partenopei alla vigilia della sfida col Milan: "Siamo motivati, ottime risposte contro Verona e Berlino"

Il tecnico del Napoli Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Milan in programma domenica sera al ‘Maradona‘. “Giochiamo in casa contro un avversario diretto, abbiamo una grande voglia di vincere. Saremo in casa, abbiamo una striscia interessante e i miei giocatori sanno che solo vincendo 2-3 partite di fila in campionato si potrà migliorare ancora di più la classifica”.

Napoli motivato, ha dato risposte a Verona e Berlino

“Conosco i miei giocatori, sono motivati, hanno voglia di vincere e dare il meglio e io devo spingerli. Sono contento del loro atteggiamento. Se c’era bisogno di una risposta l’abbiamo avuta sia a Verona che a Berlino”, ha aggiunto Garcia che ha poi concluso: In Champions “potevamo giocare meglio però a livello di voglia e atteggiamento di squadra non si poteva fare di più”.

