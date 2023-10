Il tecnico dei rossoneri ha parlato alla vigilia del big match contro il Napoli e dopo due sconfitte consecutive

Stefano Pioli carica il suo Milan alla vigilia del big match contro il Napoli e dopo le due sconfitte di fila contro Juventus e Paris Saint Germain. “Per la prima volta in stagione arriviamo da due sconfitte consecutive, due scontri diretti, domani (domenica ndr) ne abbiamo un altro. Abbiamo voglia di cambiare questa situazione”, ha detto in conferenza stampa il tecnico dei rossoneri che ha spiegato cosa si aspetta dalla sua squadra: “Dobbiamo dimostrare di essere una squadra continua, attenta e determinata per 95 minuti, contro avversari di questo livello devi essere sul pezzo 95 minuti ed è quello che dobbiamo fare. Non abbiamo ottenuto i risultati che volevamo, abbiamo pagato a caro prezzo gli errori commessi, domani è l’occasione per dimostrare di essere una squadra migliore”

“E’ chiaro che il nostro obiettivo è vincere il campionato – ha continuato – ma è altrettanto chiaro che non siamo solo noi a volerlo vincere, ma il nostro obiettivo deve essere questo. Le dichiarazioni di Furlani che parla di scudetto? La penso in modo positivo, abbiamo una proprietà ambiziosa, che ha strutturato la società in modo di avere tante soluzioni e pensare in grande. Ha fatto sì che la squadra sia competitiva”.

Poi sulle tensioni con Calabria per il posto match di Parigi. “Siamo tornati con i nervi tesi? Sì, ed è giusto che sia così perché diamo il massimo per ottenere il meglio e non ci siamo riusciti. Ci mancherebbe che torniamo da una sconfitta sereni e con il sorriso. Abbiamo parlato e ci siamo confrontati, non c’è nessun problema anzi è meglio di prima. Le parole di Calabria? Mi sono state riportate cose in sala stampa non veritiere, questo ha portato un po’ di confusione, ma è tutto chiarito ed è tutto a posto – ha aggiunto – Non c’è nessun problema, non parlava dei suoi compagni ma dell’ambiente”.

