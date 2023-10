Alla Seleccion basta il gol di Otamendi per battere il Paraguay. Messi entra nel secondo tempo

Vince l’Argentina per 1-0 contro il Paraguay nella 3a giornata delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali del 2026. Il gol decisivo porta la firma di Otamendi dopo appena 3′. In campo nella formazione argentina il capitano dell’Inter Lautaro Martinez come centravanti titolare, mentre nella ripresa è entrato Paredes. Anche Messi è entrato solo nel secondo tempo, reduce da un infortunio. Argentina prima nel girone a punteggio pieno, anche grazie al pareggio interno del Brasile per 1-1 contro il Venezuela: alla Seleçao non è bastato un gol di Gabriel al 50′, pareggio venezualano con Bello all’85’. Nelle file verdeoro in campo dall’inizio lo juventino Danilo. Nelle altre due partite della notte, successo dell’Ecuador in Bolivia per 2-1 e del Cile per 2-0 sul Perù. In campo nelle file cilene anche l’interista Alexis Sanchez.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata