L'estremo difensore salterà solo il big match contro la Juventus dopo la sosta delle nazionali

Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato per un turno il portiere del Milan, Mike Maignan, “per essersi reso responsabile di un fallo grave di gioco“. L’estremo difensore rossonero, resosi protagonista di un intervento pericoloso che gli è costato il rosso nella sfida contro il Genoa, salterà dunque esclusivamente il big match con la Juventus a San Siro, in programma dopo la sosta per le nazionali. Una giornata di stop anche per il portiere del Genoa, Josep Martinez Riera, già diffidato, “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. Squalificato inoltre per una giornata Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, “per avere, al 40° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, protestato nei confronti di una decisione arbitrale rivolgendo al direttore di gara un’espressione irriguardosa”. Una giornata di stop anche per l’allenatore dei portieri dell’Empoli, Vincenzo Sicignano, per avere, “al 4° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale“. Per Sarri anche una ammenda di 10mila euro. Non sanzionato invece con la prova Tv il portiere del Torino, Vanja Milinkovic-Savic. Per il giudice sportivo “le immagini televisive non consentono di raggiungere un sufficiente grado di certezza in ordine all’uso di un’espressione blasfema”.

