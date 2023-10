Nel finale convulso espulsi i due portieri Maignan e Martinez

Il Milan si impone per 1-0 in casa del Genoa, nell’anticipo dell’8a giornata di Serie A. Il gol di Pulisic all’87’ regala ai rossoneri il primato solitario in vetta alla classifica a scapito dell’Inter. Nel finale convulso espulsi i due portieri Maignan e Martinez.

