Riscontrato testosterone dopo le analisi del 20 agosto

Paul Pogba è risultato positivo alle controanalisi. Lo apprende LaPresse. La positività del giocatore della Juventus al testosterone, riscontrata in occasione del match di Udine del 20 agosto, è stata confermata dalle analisi del campione B effettuate oggi a Roma. Pogba è attualmente sospeso in via cautelare, ora rischia fino a 4 anni di squalifica.

“Pogba? Dispiace, non lo sapevo, ora parlare non serve. Umanamente mi dispiace per Paul”. Così Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus alla vigilia del Derby contro il Torino, a proposito dell’esito delle controanalisi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata