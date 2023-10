Decisivo al 95' una rete di Ikonè per il pari nel secondo turno di Conference League

La Fiorentina agguanta in extremis al ‘Franchi’ il pareggio per 2-2 contro gli ungheresi del Ferencvaros nella gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Conference League. Rete di Vargas al 25′, raddoppio ungherse con Cisse al 51 e viola che accorciano le distanze con Barak al 67′. Annullato al 79′ un gol a Gonzalez per fuorigioco ma la Viola non demorde e al 95′ trova la rete del pareggio con Ikonè. La Fiorentina è ora al terzo posto in classifica nel girone F con 2 punto. Al comando con 4 punti il Fernecvaros e il Genk che ha battuto per 2-0 il Cukaricki.

